رعد: ممنوع الهروب والتخلي عن المسؤوليات وإن شاركتم بالحكومة أم لا فلن ندعكم وشأنكم

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" ​محمد رعد​ "أنّنا نريد تشكيل ​الحكومة​ من أجل تعزيز ​الدستور​، ونسعى لحوار بين كلّ مكوّنات ​المجتمع اللبناني​، رغم مآخذنا الكبرى على كلّ السياسات، الّتي أفضت منذ عقود إلى ما نحن عليه اليوم".

وانتقد في كلمة ألقاها خلال حفل تأبين في ​عدلون​، "مَن يقول لن أشارك في هذه الحكومة، ويتنصّل من كلّ الواقع، ويهرب إلى التل، يترقّب كيف تميل المايلة"، موجّهًا إليهم رسالة، بأنّه "ممنوع الهروب والتخلّي عن المسؤوليّات. إن شاركتم أو لم تشاركوا في الحكومة، فأنتم معنيّون ولن ندعكم وشأنكم، وهذا البلد بلدنا وبلدكم فمنذ ثلاثين عامًا، وأنتم تغرفون من خيراته، واليوم تتنكرون وتقولون للناس دبروا حالكم".

ولفت رعد إلى "أنّنا مع الحراك، لكن لو شاركنا فعليًّا فيه لكانت الحرب الأهلية تقرع أبوابنا الآن، وكلّنا مأزومون من ال​سياسة​ الماليّة والنقديّة، لكن لا تيأسوا لأنّها أزمة اقتصاديّة عابرة".