النشرة الدعوة للإجتماع الأمني ببعبدا جاءت بسبب عدم تجاوب الحريري مع الدعوة لإجتماع الأعلى للدفاع

أفادت مصادر "النشرة" بأن الدعوة إلى عقد إجتماع أمني في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، بحصور وزيري الدفاع والداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​الياس بو صعب​ و​ريا الحسن​ و​قادة الأجهزة الأمنية​، جاءت بسبب عدم تجاوب رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ مع الدعوة لإجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​.

تجدر الإشارة إلى أن الحريري هو نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع.

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