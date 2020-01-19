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النشرة الدعوة للإجتماع الأمني ببعبدا جاءت بسبب عدم تجاوب الحريري مع الدعوة لإجتماع الأعلى للدفاع

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أفادت مصادر "النشرة" بأن الدعوة إلى عقد إجتماع أمني في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، بحصور وزيري الدفاع والداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​الياس بو صعب​ و​ريا الحسن​ و​قادة الأجهزة الأمنية​، جاءت بسبب عدم تجاوب رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ مع الدعوة لإجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​.

تجدر الإشارة إلى أن الحريري هو نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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