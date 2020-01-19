أفادت مصادر "النشرة" بأن الدعوة إلى عقد إجتماع أمني في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحصور وزيري الدفاع والداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب وريا الحسن وقادة الأجهزة الأمنية، جاءت بسبب عدم تجاوب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مع الدعوة لإجتماع المجلس الأعلى للدفاع.
تجدر الإشارة إلى أن الحريري هو نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الدعوة للإجتماع الأمني ببعبدا جاءت بسبب عدم تجاوب الحريري مع الدعوة لإجتماع الأعلى للدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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