معلومات النشرة: بوادر إيجابية نتيجة اللقاء بين دياب وبري بعين التينة

كشفت معلومات "النشرة" عن بوادر إيجابية تتبلور نتيجة لقاء رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، في عين التينية، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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