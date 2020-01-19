القوى الامنية تواصل رش المياه على المتظاهرين لتفريقهم في وسط بيروت

لا تزال القوى الامنية تستخدم خراطيم المياه لتفريق ​المتظاهرين​ في ​وسط بيروت​، في حين يعمد البعض منهم على رشق عناصر ​مكافحة الشغب​ بالحجارة والمفرقعات النارية. إضغط للمزيد

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