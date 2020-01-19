بعد غياب دام 10 أشهر.. الحافيظي يُحرز أول أهدافه مع الرجاء

عاد عبد الإله الحافيظي لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى تسجيل الأهداف بعد غياب طويل، عندما أحرز مساء اليوم الأحد، هدفا لفريقه في شباك مضيفه نهضة بركان.

وأحرز الحافيظي الهدف بعد مرور دقيقتين على ضربة بداية المباراة التي يحتضنها في هذه الأثناء الملعب البلدي ببركان، والمندرجة ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من البطولة الوطنية الاحترافية، محرزا بذلك أول أهدافه بعد غياب دام 10 أشهر.

ويعود آخر هدف أحرزه اللاعب الرجاوي إلى متم مارس من العام 2019، ضد الترجي التونسي، برسم نهائي كأس السوبر الإفريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشكلت تلك المواجهة التي حسمها الفريق الأخضر لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد، الظهور الأخير للحافيظي قبل أن يغيب عن الميادين لمدة 9 أشهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها في آخر أنفاس السوبر الإفريقي.