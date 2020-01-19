البطولة الاحترافية.. “لوصيكا” يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة نهضة الزمامرة

حقق فريق أولمبيك خريبگة لكرة القدم، اليوم الأحد، فوزا ثمينا على ضيفه نهضة الزمامرة بهدف دون رد، لحساب مباريات الأسبوع الثالث عشر من البطولة الوطنية الاحترافية.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “الفوسفاط” بخريبگة، وقادها الحكم سمير الكزاز إلى التعادل دون أهداف.

واستمر البياض خلال الجولة الثانية من المباراة إلى حدود الدقيقة 71، حين نجح نجيب المعتني في توقيع هدف اللقاء الوحيد لـ”لوصيكا”، قبل أن تعلن صافرة الكزاز عن نهاية المواجهة بفوز الأولمبيك بهدف نظيف.

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وعاد أولمبيك خريبگة بفضل فوز اليوم، إلى سكة الانتصارات التي خاصمته في المباريات الثلاث الأخيرة، إذ يعود آخر انتصار للفريق إلى الجولة العاشرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، على حساب ضيفه يوسفية برشيد.

ومنذ تغلبه على اليوسفية، تعرض الفريق الخريبگي لهزيمتين متتاليتين أمام ضيفه الجيش الملكي بهدف للاشيء، وبثلاثة أهداف لواحد من مضيفه نهضة بركان، قبل أن يتعادل سلبا مع رجاء بني ملال.

وارتقى الأولمبيك عقب هذا الفوز إلى المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، متخلفا بفارق نقطتين عن نهضة الزمامرة تاسع الترتيب.