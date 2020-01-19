الدوري الإيطالي.. تعثر جديد للإنتر أمام مضيفه ليتشي

سقط إنتر ميلان اليوم الأحد، في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه ليتشي، لحساب مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإيطالي.

وانتهت مجريات الجولة الأولى من المباراة التي احتضنها ملعب “فيا ديل ماري”، وأدارها الحكم بييرو جياكوميلي بالتعادل دون أهداف.

ونجح الإنتر خلال الشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة 72 من افتتاح حصة التسجيل عن طريق اللاعب أليساندرو باستوني، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من 5 دقائق حين عدل ماركو مانكوسو الكفة لصاحب الأرض، منهيا المواجهة بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وفشل “النيراتزوري” للجولة الثانية على التوالي في تحقيق الفوز، بعدما تعادل الأسبوع الماضي، بالنتيجة ذاتها مع ضيفه كالياري.

ومنح الإنتر بهذا التعادل، فرصة ثمينة للمتصدر يوفنتوس من أجل الابتعاد بصدارة “الكالشيو”، عندما يستقبل مساء اليوم، ضيفه بارما، علما أن اليوفي 48 نقطة، متقدما بنقطة عن “النيراتزوري”.