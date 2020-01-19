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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي: إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى ليبيا يجب أن يتوقف والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم خلال مؤتمر حول ليبيا في برلين بـالكف عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس دعما لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وقال ماكرون، في كلمة أمام مؤتمر برلين، إن على الأمم المتحدة التفاوض على بنود هدنة في ليبيا دون أن يفرض أي من الجانبين شروطا مسبقة.
وأضاف ماكرون، خلال المؤتمر، يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف ذلك.
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