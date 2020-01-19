عبده مجلي: سنواصل عملية تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين

الأحد 19 يناير 2020

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد الركن، عبده مجلي، اليوم الأحد، إن "الأعمال الإرهابية لن تثني الشعب اليمني وقيادته السياسية وقواته المسلحة عن مواصلة السير في استكمال تحرير المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية الحوثية".



وأوضح مجلي، أن الصاروخ الباليستي الذي استهدف "مصلين بأحد المساجد القريبة من معسكر التدريب أسفر عن استشهاد 79 وإصابة 81 آخرين من أبطال القوات المسلحة (من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية ومن الوحدات الأخرى) ومن المدنيين".

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وأضاف، في بيان صحفي، أن "دماء الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الإجرامي الغادر الذي قامت به ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران لن تذهب هدراً وسيتم الرد على الميليشيا الحوثية الإجرامية بقوّة على يد أبطال الجيش في مختلف الجبهات القتالية".

وتابع، "هذه الدماء الزكية ستكون لأبطال قواتنا المسلحة بمثابة مشاعل لا تنطفئ ووهجاً ينير الطريق حتى نأخذ بالثأر من الميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ونستعيد كافة المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيا المتمردة التي رمت بكل الاتفاقات والمعاهدات عرض الحائط".

وقال الناطق العسكري باسم الجيش، إن "ذلك العمل الإجرامي أتى إثر الانتصارات التي حققها الجيش في مختلف الجبهات القتالية، وبالأخص الانتصارات الأخيرة في جبهة نهم شرق صنعاء وفي محافظة صعدة ومحافظة تعز وفي محافظة البيضاء".