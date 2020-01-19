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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محافظ تعز يناقش مع فريق" ميرسي كور" تنفيذ مشاريع مستدامة والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
التقى محافظ تعز نبيل شمسان اليوم الأحد بالسيد" ستيف كلابور" رئيس منظمة ميرسي كور ' باليمن مشيدا بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المنظمة بالمحافظة.
وخلال اللقاء استمع المحافظ شمسان الى البرامج والتدخلات الانسانية لمنظمة ميرسي كور خلال الأعوام السابقة في مجالات النظافة والصحة ومشاريع تحسين سبل المعيشية للشباب مؤكدين أن مشاريعهم الجديدة تلبي احتياجات ومتطلبات الخطط التنموية للمحافظة، كما أشادوا بتعاون السلطة المحلية في تسهيل برامج المنظمة وتهيئة مناخات العمل للفريق.
واعتبر شمسان إن التدخلات التي نفذتها المنظمة حققت نجاحات كبيرة وخصوصا في المجالات الصحية والنظافة ومشاريع سبل المعيشة والتي استفاد منها الشباب في إنجاز مشاريع ناجحة.
وأكد المحافظ أن تعز بحاجة الى مشاريع مستدامة وتمكين الشباب والانتقال من الخطط الطارئة خلال العام 2020م، مشيرا الى أن المحافظة لديها خطة متكاملة للاحتياجات أعدها مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة والتي ركزت في 70 ٪ منها على المشاريع المستدامة التي تدخل في صلب التنمية وإن من واجب السلطة المحلية تذليل أية معوقات تواجه تنفيذ المشاريع التنموية والأعمال الإنسانية.
حضر اللقاء مدير عام مديرية الشمايتين عبدالعزيز الشيباني.
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