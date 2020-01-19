تعز.. اللواء 145 مشاة يدشن العام التدريبي العملياتي والاعداد المعنوي 2020

الأحد 19 يناير 2020

دُشن اللواء 145مشاة التابع لقيادة محور تعز العام التدريبي العملياتي والاعداد المعنوي الجديد 2020م برعاية اللواء الركن خالد فاضل قائد محور تعز قائد اللواء 145مشاة وتحت شعار :" من أجل تحقيق أعلى مستويات الانضباط العسكري والتدريب القتالي والروح المعنوي.



وشهد حفل التدشين الذي حضره عدد من القيادات العسكرية بمحور تعز وقيادة واركانات اللواء برامج وكلمات وفقرات متنوعة لضباط وجنود اللواء.

وأكد قادة الكتائب في اللواء خلال كلمة القاها عنهم قائد الكتيبة الرابعة الرائد مسعد فتاحي الاستعداد التام لتنفيذ كافة البرامج والخطط التدريبية وتكثيفها بما يؤدي لرفع الكفاءة القتالية والمهارات الميدانية وتقليل الخسائر البشرية والمادية، واتخاذ المواقع والمتارس والخنادق وساحات القتال ميادين للتدريب على فنون واساليب القتال.

واستمع الحاضرون الى كلمة عضو لجنة التدشين العميد الركن سعيد الصبري رئيس شعبة التدريب بالمحور والتي حيا فيها قيادة ومنتسبي اللواء وكافة ابطال الجيش الوطني المرابطين في جبهات القتال المدافعين عن الارض والعرض من عدوان المليشيات الكهنوتية الحوثية.

واشار الى ان تدشين التدريب له دلالات وأهمية من حيث انطلاق عمليات التدريب ورفع درجة الاستعداد والروح المعنوية واحياء تقاليد أساسية للقوات المسلحة كانت قد ماتت منذ ثمانية اعوام.

وأكد رئيس شعبة التدريب بمحور تعز أن عملية التدشين تمثل باكورة الاعمال التدريبية والقتالية ، للتدريب على كل ماهو ضروري للحرب ابتداءا من التدريب الفردي والجماعي ثم تدريب الرمايات ثم التمارين والمشاريع التكتيكية للكتائب والسرايا على الخريطة أو بالذخيرة الحية ، على طريق استكمال تحرير المحافظة وفك الحصار الجائر عنها .

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واعتبر العميد الركن سعيد الصبري أن التدشين بمثابة وضع مداميك وحجر الاساس لبناء مؤسسات الجيش الوطني على اسس علمية راسخة تجسد وتعكس ثقافة تعز في اقامة الدولة الاتحادية المدنية الحديثة بناءا على مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي أجمع عليه ابناء اليمن جميعا.

من جانبه جدد العميد الركن رئيس اركان اللواء 145مشاة عبدالحفيظ الجبلي العهد و الوفاء للقيادة والشهداء بعدم التفريط بدم الشهداء واستكمال التحرير وبالتطبيع العسكري للعمل المؤسسي في الجيش الوطني بتعز والعمل كفريق واحد متكامل ، والعمل على انشاء مركز تدريبي خاص باللواء وعلى انشاء صالة المجد القتالي.

فيما قامت لجنة التدشين مع قيادة اللواء باستعراض لوحات التدشين ونقاط التدريب لبعض الاسلحة والمعدات والاستماع الى شرح مفصل عنها من قبل طواقمها ليختتم الحفل باستعراض مهام قادة الكتائب للعقيد عبدالكريم الشرعبي قائد كتيبة الرئاسة في اللواء.

حضر حفل التدشين العميد الركن شفيق الكحيلي رئيس شعبة الرقابة والتفتيش بالمحور والعميد الركن عبدالله المحزفي رئيس شعبة الاستطلاع بالمحور والعقيد عبدالباسط البحر نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمحور.