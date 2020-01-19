عدن.. الهيئة العامة لحماية البيئة تنظم ورشة وطنية حول رصد وتقييم النفايات البحرية

الأحد 19 يناير 2020

نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل وطنية تدريبية حول رصد وتقييم النفايات البحرية المبعثرة.



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وتهدف الورشة على مدى يومين اكساب 32 مشارك من ممثلي الهيئة والشؤون البحرية ومراكز الابحاث بجامعة عدن ،عدد من المعارف العلمية حول تأثير النفايات البحرية المبعثرة، وادارة النفايات الصلبة في اليمن والمبادرات العالمية ودور الهيئة في إدارة النفايات البحرية، والتعرف على الدليل الاسترشادي لمسح النفايات المبعثرة على الشواطئ، والتعرف على دور المجلس المحلي بعدن في جمع النفايات وفعاليات الجمعيات غير الحكومية في مكافحة تأثير النفايات .

واشار كلاً من وكيل وزارة المياة والبيئة ، القائم باعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار العولقي ، و ممثل الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن الدكتور زاهر الأغوان ، أالى همية الورشة التي تهدف الى معرفة طرق رصد وتقييم النفايات البحرية المبعثرة التي تعاني منها الشواطئ البحرية في اليمن والتي تؤثر بشكل سلبي على الاحياء البحرية في المناطق الساحلية والمنظر الجمالي للشواطئ.. مشددين على اهمية التعاون والتركيز على تعزيز الوعي المجتمعي حول كيفية التخلص من النفايات وادارتها بطريقة تحافظ على البيئة بشكل عام .