شكرا لقرائتكم خبر عن خروقات حوثية متجددة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 جددت مليشيات الحوثي ارتكاب الخروقات اليومية للهدنة الأممية وقصفت مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية.

وذكر مصدر عسكري ميداني أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في المديرية مستخدمة قذائف مدفعية الهاون عيار 120 وقذائف الهاون عيار 60 بشكل عنيف. Advertisements وأضاف المصدر، أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة من مناطق تمركزها بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف. وأشار إلى أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها القناصة على المواقع بشكل متواصل منذ ساعات العصر وحتى اللحظة. الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي تواصل عمليات قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة في إطار تصعيدها العسكري وانتهاكاتها للهدنة الأممية.

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