ميدفيديف يعلن عدم تخليه عن رئاسة الحزب الحاكم بروسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم ديمتري ميدفيديف أن يظل رئيسا لحزب روسيا الموحدة الحاكم في روسيا عقب استقالته من رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي.
وقال الحليف للرئيس فلاديمير بوتين، في مقابلة مع قناة "تشانيل وان" الحكومية اليوم الأحد: "إنني أظل رئيسا للحزب".
وأعلن ميدفيديف استقالته من منصب رئيس الوزراء الأربعاء الماضي في أعقاب خطاب بوتين للأمة أعلن فيه الرئيس عن خطة للسماح لرئاسة الوزراء بمزيد من السلطات عبر استفتاء على الدستور.
وحينئذ، اقترح بوتين ميخائيل ميشوستين رئيس جهاز الضرائب الاتحاد لخلافة ميدفيديف.
ووقع بوتين الخميس مرسوما بشأن تعيين ميشوستين، وعين رئيس الوزراء المستقيل ديمتري ميدفيديف نائبا لرئيس مجلس الأمن وهو منصب مستحدث.
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