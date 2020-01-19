بومبيو يدعو الليبيين إلى استغلال مؤتمر برلين لإنهاء الصراع

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أطراف النزاع في ليبيا إلى استغلال مؤتمر برلين من أجل التوصل إلى حل للصراع في بلادهم.

وكتب بومبيو، على حسابه بموقع تويتر اليوم الأحد: "حان الوقت لليبيين الآن لتقرير مستقبلهم بأنفسهم، مستقبل خال من عنف تؤججه أطراف خارجية".

ويشارك بومبيو في مؤتمر برلين حول ليبيا المنعقد اليوم في ديوان المستشارية الألمانية في برلين.

وكان بومبيو قد دعا، قبل بدء الاجتماع، إلى عقد اتفاقية هدنة وتوفير آلية فعالة لمراقبة الوضع في ليبيا.

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي إلى العودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

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وانطلقت بالعاصمة الألمانية برلين، فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

وخلال الساعات الماضية تحول مقر المستشارية، بوسط برلين، إلى ساحة مفاوضات دولية رفيعة المستوى، للتوصل لاتفاق سلام في ليبيا، ينهي الحرب الدائرة على أراضيها ويدشن عملية سياسية شاملة.

ويهدف مؤتمر برلين إلى التزام جميع الأطراف المعنية بالحظر المفروض على تصدير الأسلحة لليبيا، الذي ينتهك بشكل صارخ، تمهيداً لفتح الطريق أمام حل سياسي، وفق تصريحات سابقة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأضافت ميركل أن "استمرار دخول الأسلحة من شأنه أن يفاقم الأزمة في ليبيا"، معتبرة أن المؤتمر ليس النهاية، وإنما مجرد بداية لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 10 دول عربية وغربية، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وخلال الأشهر الماضية، جرت 5 اجتماعات تحضيرية للمؤتمر في برلين، بمشاركة ممثلي عدة دول ومنظمات دولية، نوقشت خلالها المسودة الأممية.