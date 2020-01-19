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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة اللبنانية تستخدم مدافع المياه ضد المتظاهرين في بيروت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
الخليج 365
استخدمت قوات الأمن اللبنانية، يوم الأحد، مدافع المياه ضد متظاهرين كانوا يرشقونها بكل ما تقع أيديهم عليه قرب مبنى البرلمان وسط بيروت.
وكانت تلك ثاني ليلة على التوالي من الاحتجاجات العنيفة في قلب العاصمة اللبنانية.
وجرح نحو 400 شخص إثر مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بمحيط البرلمان وساحة الشهداء في بيروت، مساء السبت.
وأفادت الحصيلة التي استندت إلى أرقام للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، أن 377 شخصا تمت معالجتهم في المكان أو نقلوا إلى المستشفيات في أعقاب الصدامات.
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