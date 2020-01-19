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فلسطين: وزير الحرب الإسرائيلي مجرم حرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ رام الله عدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، بإصراره على قراراته يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وقالت «الخارجية» في بيان أمس، إن تقييد أنشطة المتضامنين اعتراف مباشر بما سيرتكبه بينيت من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، واعتداء صارخ على الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعتراف إسرائيلي رسمي بأن دولة الاحتلال دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية.



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