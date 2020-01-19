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إسرائيل تحقق مع خطيب الأقصى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ القدس المحتلة استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أمس خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق معه. وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ صبري في مدينة القدس، وطلبت منه الحضور للتحقيق في مركز شرطة «القشلة». واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم أم لأربعة أطفال من محافظتي الخليل ورام الله.



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