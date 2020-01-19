أمريكا: ليبيا تشبه سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن
قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أمس، إن الوضع في ليبيا بدأ يتحول إلى ما يشبه الوضع في سوريا، داعيا جميع القوات الأجنبية إلى الخروج من البلاد.
جاء ذلك قبل مؤتمر كبير حول ليبيا، وأوضح المسؤول للصحفيين ضمن الوفد الأمريكي المتوجه إلى ألمانيا لحضور المؤتمر «نعتقد أنه يجب خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا».
وتأتي هذه الدعوة في أصداء بيان صادر عن ألمانيا والإمارات العربية المتحدة حث طرفي الصراع في ليبيا على الالتزام بوقف إطلاق النار على نحو طويل الأجل ومغادرة القوات الأجنبية للبلاد.
وحذر المسؤول الأمريكي من أن الوضع في ليبيا يتدهور، وقال «هذا الصراع آخذ في الاتساع في جميع أنحاء المنطقة، ويشبه سوريا على نحو متزايد، ولهذا السبب يجتمع المجتمع الدولي بأسره في ألمانيا».
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