على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا.. تظاهرة حاشدة في ألمانيا ضد أردوغان

نظمت الجالية الليبية المقيمة في ألمانيا، اليوم الأحد، تظاهرة حاشدة احتجاجية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخله في شئون بلادهم، وذلك على هامش مؤتمر برلين التي يسعى لوضع حل للأزمة الليبية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن المتظاهرون رفعوا شعارات مناهضة للتدخل التركي في ليبيا، بقيادة أردوغان، حيث أكدوا رفضهم للتدخلات الأجنبية في شئون البلاد.

واعتبر المتظاهرون إرسال أنقرة لقوات عسكرية إلى ليبيا "استعماراً تركياً"، حيث دعوا إلى التصدي للتحركات التي يقف وراءها أردوغان.

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وأعربوا على خشيتهم من سعي تركيا لإحداث الفوضى في ليبيا، والعمل وفق سيناريو شبيه بالذي طبقته في سوريا.

وأيّد المتظاهرون في الشعارات التي رفعوها والهتافات التي قاموا بترديدها، العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ضد الميليشيات الإرهابية التي تقاتل بجانب حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وشارك في التظاهرة عدد من الأكراد بجانب الليبيون، في رسالة تضامنية مع أبناء الجالية الليبية ضد التدخل التركي في ليبيا.

ويسعى مؤتمر برلين لتثبيت الهدنة ومنع التدخلات الخارجية في ليبيا، خاصة تلك التي تتم عبر الدعم العسكري.