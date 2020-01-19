رئيس الوزراء يحيل جرائم التجمهر والبلطجة لمحاكم أمن الدولة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طواريء.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، فإن هذه الجرائم تضمنت "التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر".
يشار إلى أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قراراً بحظر التجوال في سيناء في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
وشمل قرار رئيس الوزراء توقيتات حظر التجوال، حيث سيكون من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الإثنين، 27 يناير 2020، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.
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