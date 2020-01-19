البيان الختامي لمؤتمر برلين: المشاركون تعهدوا بعدم التدخل بالنزاع المسلح في ليبيا

أكّد المشاركون في قمة ​برلين​ حول ​ليبيا​، أنّ "الوضع في ليبيا يهدّد الأمن والسلم العالميَّين"، لافتين إلى أنّ "ليبيا أصبحت أرضًا خصبة للجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلّحة".

وتعهّدوا في بيان ختامي مشترك، بـ"عدم التدخّل بالنزاع المسلّح في ليبيا".