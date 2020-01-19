أكّد المشاركون في قمة برلين حول ليبيا، أنّ "الوضع في ليبيا يهدّد الأمن والسلم العالميَّين"، لافتين إلى أنّ "ليبيا أصبحت أرضًا خصبة للجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلّحة".
وتعهّدوا في بيان ختامي مشترك، بـ"عدم التدخّل بالنزاع المسلّح في ليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر البيان الختامي لمؤتمر برلين: المشاركون تعهدوا بعدم التدخل بالنزاع المسلح في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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