توقيف خمسة "إرهابيين" مفترضين شمالي نيروبي في كينيا

كشف مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" أنّ "الشرطة في كينيا تلقّت معلومات مفادها أنّ أشخاصًا يُشتبه في أنّهم "إرهابيون" كانوا يقومون بعمليّة مراقبة لحانة شعبيّة واقعة في شارع كيامبو المعروف بحاناته والملاهي الليلية، شمال نيروبي".
وأوضح أنّه "تمّ رصد سيّارتهم من قبل فريق من شرطة منطقة بانغاني شمال شرق نيروبي الّتي تشمل حي إيستلي، حيث يقيم صوماليّون والّذي شهد في الماضي توقيف أشخاص يشتبه في صلتهم بالإرهاب"، لافتًا إلى أنّ "صوماليتين وصوماليًّا وأميركيًّا وسائقًا كينيًّا اعتُقلوا وصودر حاسوب وجواز سفر أميركي وأموال نقدية".
ووضعت قوات الأمن الكينية في حال تأهب قصوى. وكانت قد كثّفت "حركة الشباب الصومالية" المتطرفة التابعة لـ"القاعدة" هجماتها في شرق كينيا منذ مطلع العام، وهدّدت بشنّ هجمات جديدة ضدّ مصالح كينيّة وأميركيّة.
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