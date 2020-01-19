جونسون: بريطانيا مستعدة لإرسال خبراء لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أنّ "​بريطانيا​ مستعدّة لإرسال أشخاص وخبراء للمساعدة في مراقبة وقف ​إطلاق نار​ في ​ليبيا​"، قد يجري التوصّل إليه خلال مؤتمر ​برلين​ حول ليبيا".

ولفت في تصريح صحافي على هلمش مشاركته في القمة، إلى أنّ "النزاعات بالوكالة تنتهي فقط عندما يقرّر الوكلاء الخارجيّون أنّهم يريدون وضع حدّ لها"، مؤكّدًا "أنّنا نريد سلامًا ترعاه ​الأمم المتحدة​ في ليبيا وأن تتوقف هذه المنافسة. لقد عانى شعب ليبيا بما فيه الكفاية".

وتهدف قمة برلين إلى وضع حدّ لتدخّل القوى الخارجية في النزاع الليبي، بينها ​تركيا​ و​روسيا​ و​فرنسا​، ودفعها إلى الكفّ عن دعم دانبي النزاع بالعتاد والمقاتلين والمال.