ماكرون: للتوقف عن إرسال مقاتلين سوريين وأجانب موالين لتركيا⁩ إلى ⁧ليبيا

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ "ما يُقلقني بشدّة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب موالين لتركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس، وهذا الأمر يجب أن يتوقّف".
وركّز في كلمة له خلال مؤتمر حول ليبيا في برلين، على أنّ "من يعتقدون أنّهم يحقّقون مكاسب من ذلك، لا يدركون المجازفات الّتي يعرّضون أنفسهم ونحن جميعًا لها".
وتُتّهم تركيا بإرسال مئات المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا لدعم حكومة فايز السراج الّتي تعترف بها الأمم المتحدة، وتواجه هجومًا يشنّه قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر الّذي يسيطر على ثلاثة أرباع الأراضي الليبية.
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