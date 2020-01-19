ماكرون: للتوقف عن إرسال مقاتلين سوريين وأجانب موالين لتركيا⁩ إلى ⁧ليبيا

أكّد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أنّ "ما يُقلقني بشدّة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب موالين ل​تركيا​ إلى العاصمة الليبية ​طرابلس​، وهذا الأمر يجب أن يتوقّف".

وركّز في كلمة له خلال مؤتمر حول ​ليبيا​ في ​برلين​، على أنّ "من يعتقدون أنّهم يحقّقون مكاسب من ذلك، لا يدركون المجازفات الّتي يعرّضون أنفسهم ونحن جميعًا لها".

وتُتّهم تركيا بإرسال مئات المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا لدعم حكومة ​فايز السراج​ الّتي تعترف بها ​الأمم المتحدة​، وتواجه هجومًا يشنّه قائد "الجيش الوطني الليبي" ​خليفة حفتر​ الّذي يسيطر على ثلاثة أرباع الأراضي الليبية.