نتانياهو: شكلنا تحالفا في الشرق الأوسط سيطال العالم العربي

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، أن "بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير، يعبر عن تحالف شكلته إسرائيل في ​الشرق الأوسط​ ويمتد في ​العالم العربي​".

وأوضح نتانياهو، في كلمة له خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية "أننا بدأنا الأسبوع الماضي ضخ ​الغاز الطبيعي​ إلى مصر. حولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال ​الطاقة​ أيضا. على مر سنين طويلة، بالتعاون مع وزير الطاقة يوفال شتاينيتس، كافحنا من أجل اعتماد مخطط الغاز خلافا لرأي الآخرين الذين لا يزال بعضهم يدعمون إبقاء الغاز تحت الماء".

وأشار الى أنه "الآن نحظى بمشاهدة النتائج وإسرائيل تصدر الطاقة. من كان يستطيع تخيل ذلك؟ كنا مؤمنين بذلك وكافحنا من أجل تحقيق ذلك وأنجزنا ذلك. ويكمن المغزى من ذلك في أن مليارات الشواقل ستحول لرفاهية المواطنين الإسرائيليين في مجالات ​الصحة​ والتعليم والرفاهية ومجالات كثيرة أخرى. هذا هو إنجاز مهم للغاية".

وشدد على أن بدء ضخ الغاز إلى مصر "حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير لأنه يحمل في طياته بشرى هامة جدا هي عبارة عن تحالف أقامته بالفعل إسرائيل في شرق المتوسط ويتمدد أيضا إلى العالم العربي و​أوروبا​، وهذه هي بالتأكيد سابقة في تاريخ ​الدولة​".