النشرة: اللقاء بين عون ودياب إيجابي والتفاصيل المتبقية تتعلق بوزارة أو وزارتين

كشفت مصادر مطّلعة، عبر "النشرة"، عن أنّ "في اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، عُرضت حصيلة الاتصالات الأخيرة وتمّ الدخول في تفاصيل تركيبة الحكومة وكان النقاش إيجابيًّا"، لافتةً إلى أنّ "هناك وقت لمتابعة الأفكار المتداولة".
وشدّدت على أنّ "هناك نقاط تمّ الاتفاق عليها وهناك نقاط ستُستكمل الاتصالات بها"، مشيرةً إلى أنّ "الجو إيجابي". وأوضحت أنّه "حصل اتصال بين عون ودياب اليوم وتمّ الاتفاق على عقد اللقاء عصرًا"، مبيّنةً أنّ "التفاصيل المتبقية تتعلّق بوزارة أو وزارتين وينتظر حلّهما، دون الكشف عن أي وزارات يتمّ الحديث عنها".
كما تحدثت المصادر عن لقاء عقد بين دياب ورئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل زيارة رئيس الحكومة المكلف القصر الجمهوري.
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