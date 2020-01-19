حسان دياب غادر القصر الجمهوري من دون الإدلاء بأي تصريح

غادر رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، في هذه الأثناء، القصر الجمهوري في بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح.
وكان دياب قد زار القصر الجمهوري حيث بحث مع الرئيس ميشال عون في اخر التطورات الحكومية، بعد كانت بعض المعلومات تحدثت عن إحتمال إعلان ولادة الحكومة اليوم.
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