حسان دياب غادر القصر الجمهوري من دون الإدلاء بأي تصريح

غادر رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، في هذه الأثناء، القصر الجمهوري في بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح.

وكان دياب قد زار القصر الجمهوري حيث بحث مع ​الرئيس ميشال عون​ في اخر التطورات الحكومية، بعد كانت بعض المعلومات تحدثت عن إحتمال إعلان ولادة الحكومة اليوم.