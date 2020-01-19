إحتدام المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في وسط بيروت

تستمرّ في هذه الأثناء المواجهات بين ​المتظاهرين​ وقوى ​مكافحة الشغب​ في ​وسط بيروت​، تزامنًا مع إطلاق للقنابل المسيلة للدموع واستخدام لخراطيم المياه في محاولة لتفريق المتظاهرين.

وقد عمدت ​القوى الأمنية​ إلى إطلاق الرصاص المطاطي، بعدما أقدم عدد من المتحجّين على تحطيم إحدى واجهات محلات "باتشي".