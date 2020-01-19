إحتدام المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في وسط بيروت

تستمرّ في هذه الأثناء المواجهات بين المتظاهرين وقوى مكافحة الشغب في وسط بيروت، تزامنًا مع إطلاق للقنابل المسيلة للدموع واستخدام لخراطيم المياه في محاولة لتفريق المتظاهرين.
وقد عمدت القوى الأمنية إلى إطلاق الرصاص المطاطي، بعدما أقدم عدد من المتحجّين على تحطيم إحدى واجهات محلات "باتشي".
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