النشرة: لا صحة للمعلومات عن رفض حركة أمل الصيغة التي حملها دياب

كشفت معلومات لـ"النشرة" أنْ لا صحة لما ذكرته إحدى محطات التلفزة عن رفض ​حركة امل​ الصيغة التي حملها رئيس الحكومة المكلّف حسّان دياب. وأشارت معلومات "النشرة" أنّ الامور لا تزال قيد التواصل والنقاش حتّى اللحظة.

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