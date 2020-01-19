لفت النائب نهاد المشنوق في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الردّ الأفضل على نواب "التيار الوطني الحر" الّذين انضمّوا إلى نادي الشتّامين، هو ما قاله صباح اليوم زميلهم الأستاذ سيمون أبي رميا".
وكان قد ركّز أبي رميا، في تعليق بوقت سابق على مواقع التوالصل الإجتماعي، على "أنّني قلتها صباح أمس: القرف يولّد اليأس أو الانفجار. فكان الانفجار مساءً وتحوّلت بيروت إلى ساحة حرب. الإنكار خطيئة والإتعاظ واجب"، مشدّدًا على أنّ "يا حاملي أقلام كتابة أسماء الوزراء والحقائب، لن يُغفر لكم هذه المماطلة وتضييع الوقت من أجل حقيبة من هنا وتسجيل نقطة من هناك. الشعب لن يرحم. العار سيلاحقكم".
كانت هذه تفاصيل خبر المشنوق: الرد الأفضل على نواب "التيار" الذين انضموا لنادي الشتامين هو ما قاله أبي رميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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