LBC: حركة أمل ترفض الصيغة التي يحملها رئيس الحكومة المكلف

أفادت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بأن "​حركة أمل​" ترفض الصيغة التي يحملها رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​. تجدر الإشارة إلى أن دياب يلتقي، في هذه الأثناء، رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ في عين التينة، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في قصر بعبدا.

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