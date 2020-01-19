القرعاوي: الحملة المشبوهة للنيل من ريا الحسن هي لضرب قوى الأمن لهدف سياسي

شدّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد القرعاوي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحملة المشبوهة للنَيل من دور وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​، ومِن دورها الوطني والأخلاقي الّذي أعلنته منذ 17 تشرين الأول، عبر تطبيق القانون والنظام وحماية أمن ​المتظاهرين​ وصَون الحريات، بعيدًا عن لغة الحقد الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، هي لضرب ​قوى الأمن الداخلي​ في الصميم لهدف سياسي".

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