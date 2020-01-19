أكدت مصادر "النشرة" أن رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ يلتقي رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ في ​عين التينة​ في هذه الأثناء، نافية المعلومات عن لقاء عقد بين بري ودياب قبل زيارة رئيس الحكومة المكلف القصر الجمهوري، حيث التقى ​الرئيس ميشال عون​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": بري يلتقي دياب في عين التينة في هذه الأثناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.