تصاعد التوتر في وسط بيروت وإصابة صحافيين برصاص مطاطي

أفادت معلومات صحافية عن ارتفاع حدة التوتر بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب، في شارع البلدية أمام مدخل مجلس النواب، وأن مسعفي الصليب الأحمر اللبناني، عالجوا عددا من المصابين ميدانيا ونقلوا آخرين إلى مستشفيات في المنطقة.
وأشارت إلى أن مراسل قناة "الجزيرة" إيهاب العقدي، أصيب برصاصة مطاطية في رجله، ومصور قناة "الجديد" محمد السمرة برصاصة مطاطية في يده. وفيما يعالج الأول في سيارة الاسعاف، نقل الثاني إلى المستشفى.
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