النشرة: الرئيس عون لا يعارض اسم أمل حداد وكان يتوقع تشكيل الحكومة اليوم

أكّدت مصادر "​الخليج 365​" أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لا يعارض اسم ​أمل حداد​"، لافتةً إلى أنّ "الرئيس عون يعتبر أنّ حداد هي عنصر جيّد، وكانت نقيبة محامين ناجحة". وأوضحت أنّ "الرئيس عون كان يتوقّع ​تشكيل الحكومة​ اليوم، لكن حصلت بعض العراقيل".

مع الإشارة إلى أنّ رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ غادر ​قصر بعبدا​ منذ دقائق، بعد لقائه الرئيس عون، من دون الإدلاء بتصريح.