النشرة: الرئيس عون لا يعارض اسم أمل حداد وكان يتوقع تشكيل الحكومة اليوم

أكّدت مصادر "الخليج 365" أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون لا يعارض اسم أمل حداد"، لافتةً إلى أنّ "الرئيس عون يعتبر أنّ حداد هي عنصر جيّد، وكانت نقيبة محامين ناجحة". وأوضحت أنّ "الرئيس عون كان يتوقّع تشكيل الحكومة اليوم، لكن حصلت بعض العراقيل".
مع الإشارة إلى أنّ رئيس الحكومة المكلف حسان دياب غادر قصر بعبدا منذ دقائق، بعد لقائه الرئيس عون، من دون الإدلاء بتصريح.
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