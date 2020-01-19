"ثوار صيدا": سنستكمل التحركات الإحتجاجية ضد أي شاحنة محملة بنفايات من خارج صيدا

لفت "ثوار صيدا" إلى أنّه "تمّ توقيف أكثر من 4 شاحنات محمّلة بالنفايات من خارج صيدا على طريق البحري، وقد حصل إشكال مع أحد السائقين وتمّت مصادرة مفتاح الشاحنة".
وأكّدوا في بيان، "أنّنا سنستكمل هذه التحركات الإحتجاجية ضدّ أيّ شاحنة محمّلة بنفايات من خارج صيدا، وسنقوم بمنعها من الوصول إلى معمل الموت (معمل معالجة النفايات في صيدا)".
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