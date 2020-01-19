أشار رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ​وديع الخازن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "‏بعكس ما يحكى في هذه الأثناء، ما زالت الشروط والشروط المضادة تؤخر الإعلان عن التشكيلة الحكومية، في وقت تنحدر الأوضاع إلى الأسوأ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وديع الخازن: ما زالت الشروط والشروط المضادة تؤخر اعلان الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.