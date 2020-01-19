أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنّ "قوى الأمن تطلب مجدّدًا من ​المتظاهرين​ السلميّين "المحافظة على سلميّة المظاهرة، ومنع المشاغبين من الاستمرار في الاعتداءات أو الإبتعاد من مكان أعمال الشغب، لأنّنا سنكون مضطرّين لردع مثيري الشغب ووقف التعدّي وفقًا للقانون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: للمحافظة على سلمية المظاهرة ومنع المشاغبين من الاستمرار بالاعتداءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.