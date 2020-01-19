رد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ على النائب ​فريد هيكل الخازن​ من دون أن يسميه، مؤكدأ أنه "اذا العهد القوي مش عاجبك وعم تترحم على عهد لعق الصرامي على أبواب المخابرات و مشتاق للمقالع والمناشف والإذلال والتقديمات على أنواعها باسم البيك والشيخ و المأمور والتباهي بثروة عاملها من ​الفساد​ ومال الناس ما الك الا عهد المشنوق والمرموق وابو عبدو كل اصحابك الرفع بالمستوى".

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كانت هذه تفاصيل خبر أسود ردا على الخازن: اذا العهد القوي مش عاجبك ما الك الا عهد المشنوق والمرموق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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