النشرة: إجتماع أمني في قصر بعبدا غداً برئاسة عون وحضور الحسن وبوصعب

أفادت مراسلة "النشرة" في قصر بعبدا بأن إجتماعاً أمنياً سيعقد غدا عند الساعة الثانية عشر ظهراً في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وحضور وزيري الداخلية والدفاع في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​ و​الياس بو صعب​ و​قادة الأجهزة الأمنية​، لبحث الوضع الأمني في البلاد.

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