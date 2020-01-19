جونسون يدعو بوتين لعدم تكرار اعتداء "سكريبال"

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لندن: نبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاحد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين، إلى أن "موقف المملكة المتحدة" حول قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال "لم يتغير"، وحضه على عدم "تكرار" اعتداء مماثل على الاراضي البريطانية.
وخلال لقائهما الاول منذ توليه رئاسة الوزراء، وصف جونسون الهجوم على الجاسوس الروسي السابق سكريبال العام 2018 بانه "استخدام متهور لاسلحة كيميائية ومحاولة وقحة لاغتيال اناس ابرياء على الاراضي البريطانية"، وفق بيان لرئاسة الوزراء.
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