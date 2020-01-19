صور.. "مستقبل وطن" يفتتح الوحدة الحزبية بحدائق أكتوبر بحضور قيادات الحزب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح حزب مستقبل وطن، وحدة حدائق أكتوبر للحزب، بحضور حشد كبير من أعضاء حزب مستقبل وطن وكوادر شابه واعدة من الأمانات التابعة لأمانة 6 أكتوبر، وذلك فى ضوء سياسة حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، الهادفة للتلاحم المستمر مع الجماهير، وبناءً على توجيهات عادل ناصر أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة.

وشارك فى افتتاح الوحدة الحزبية كل من الدكتورة صبورة السيد أمين مساعد الحزب بمحافظة الجيزة، والمهندس أحمد قطب أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، والمهندس محمود سلامة أمين الصناعة والتجارة، حسن عمر أمين العضوية، المهندس حسن مبروك أمين الحزب بمدينة السادس من أكتوبر، المهندس إيهاب الهادى أمين التنظيم بأمانة 6 أكتوبر، المستشار عمرو شمخ الأمين المساعد بمدينة 6 اكتوبر، أيمن موسى أمين الوحدة الحزبية بحدائق أكتوبر، والمستشار صبرى حسين امين وحده قسم أول أكتوبر.

وأكد المهندس أحمد قطب، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، على أهمية الدور المجتمعى الذى يقوم به حزب مستقبل وطن من خلال مجموعة من المبادرات التى أطلقها الحزب فى خدمة المواطن المصرى فى قطاعات الصحة والتعليم وكذلك محو الأمية.

وشدد "قطب"، خلال افتتاح وحدة حدائق أكتوبر لحزب مستقبل وطن بحضور حشد كبير من أعضاء حزب مستقبل وطن، على أن الحزب مستمر فى جهوده والتواجد بالشارع وحل المشكلات، مؤكدًا على أهمية العمل الحقيقى المجتمع وأهميته بالنسبة للوطن وتنفيذًا لتوجيهات قيادات الحزب.

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ومن جانبه، قال أيمن موسى، أمين وحدة الحزب بحدائق أكتوبر، أن الوحدة حققت كثير من الإنجازات منذ أن تولى قيادتها بأقل الإمكانيات والجهود الذاتية والعمل على التواصل مع جميع المواطنين وتحقيق أهداف الحزب وحل المشكلات التى تواجه المواطنين.

وأكد المهندس حسن مبروك، أمين الحزب بمدينة السادس من أكتوبر، على أهمية التواجد فى الشارع وتخفيف الأعباء وحل المشكلات بقدر الإمكان، مشيرًا إلى ضرورة التواصل الدائم بين وحدات الحزب المنتشرة فى مدينه السادس من أكتوبر والعمل الجماعى المشترك وخلق بيئة ملائمه لحياه كريمة طبقًا للمبادرات التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قافلة طبية ومساعدات عينية لأهالى قرية بدخلو فى الوادى الجديد

فى سياق متصل، نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، قافلة طبية ومساعدات عينية للحالات الأولى بالرعاية فى مركز الداخلة، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حياة كريمة لشعب عظيم، تحت رعاية النائب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة.

وأكد محمد على عبد الغنى، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، تنظيم القافلة الطبية لسكان قرية بدخلو بمركز الداخلة، بالتعاون مع الإدارة الصحية، فى 5 تخصصات طبية، هى أطفال، انف وأذن وحنجرة، باطنة، نساء وتوليد، أسنان بإجمالى 125 مواطنا، وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان.

وأضاف محمد، أنه جرى توزيع 20 وجبة غذائية، للأسر والحالات الفقيرة والأولى بالرعاية بقرية بدخلو، وذلك فى إطار الدور المجتمعى والخدمى للحزب.

ويأتى ذلك إلى اهتمام الأمانة العامة بحزب مستقبل وطن، بالفعاليات والأنشطة المجتمعية والعمل من أجل تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين، وكذا الاهتمام بحل المشاكل الجماهيرية بهدف تحقيق حياة كريمة للمواطنين فى إطار توجهات القيادة السياسية.