شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. الشرق الإخوانية: محمد علي وياسر العمدة تلقوا تمويلات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم الأحد، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

المعارضة القطرية تكشف: تميم تكفل بنقل مرتزقة أردوغان إلى ليبيا

أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن نظام أمير قطر تميم بن حمد، يواصل دعمه للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنشر الإرهاب في المنطقة، وتحدي العالم باستخدام الميليشيات المسلحة، كاشفا عن تمويل قطر لتنفيذ خطة نقل جيش من المقاتلين السوريين المرتزقة، عبر مطار غازي عنتاب، السبت، بالتزامن مع بدء فعاليات مؤتمر برلين للسلام.

تميم بن حمد

لجنة برلمانية تعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إمساك الدفاتر والسجلات

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على إعفاء المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيًا وفقا للأسس المبسطة للمعاملة الضريبية الدايمة المبينه بالقانون، من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005.

مجلس النواب

فضيحة..الشرق الإخوانية: محمد علي وياسر العمدة تلقوا تمويلات أجنبية

اعترفت قناة الشرق الإخوانية بتلقى كل من المقاول الهارب محمد على، والناشط الإخوانى ياسر العمدة تمويلات من الخارج، حيث نشرت على حسابها بيانا استنكرت فيه الاتهامات التى وردت فى المحادثة المنشورة على حساب محمد على وياسر العمدة، بتلقى القناة تمويلات من الخارج، مؤكدة فى الوقت ذاته عدم ارتباط القناة بالتمويلات التى يتلقاها كل من محمد على أو ياسر العمدة.

قناه الشرق

"مشروعات النواب" تقر ضريبة مشروعات الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى 5 آلاف جنيه

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال إجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، علي المادة المنظمة للضريبة المستحقة علي المشروعات المسجلة وقت صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنية سنوياً.

لجنه المشروعات الصغيرة

جمال الشاعر منتقدا مدونة السلوك الإعلامى للطفل: ركزت على الجانب العقابى

قال الدكتور جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، أن مدونة السلوك الإعلامى للطفل والأسرة التى وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" والمجلس القومى للطفولة والأمومة ركزت على الجانب العقابى دون النظر إلى جانب التطوير والتدريب.

جمال الشاعر

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حقوق إنسان البرلمان: قرار النائب العام بإنشاء مكتب للطفل انتصار كبير للدستور

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن تحية للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، على قراره بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام، واصفا هذا القرار بأنه انتصار كبير للدستور والقانون ولحقوق الطفل المصرى.

لجنة حقوق الانسان

"مشروعات النواب" تقر الضريبة على الاقتصاد غير الرسمي المتجاوز مليون جنيه

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على الأسس المنظمة للضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه، ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت.

لجنه المشروعات الصغيرة بالبرلمان

الأعلى للإعلام يعد استطلاع رأى لمدونة السلوك الإعلامي للطفل..اعرف بنودها

أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استطلاع رأي حول تفاصيل ما تضمنته مدونة السلوك الإعلامي للطفل؛ وذلك للمشاركين في الورشة الخاصة بمدونة السلوك الإعلامي للأطفال والأسر في مصر، وذلك بالتعاون مع اليونيسيف، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

نقابة الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لعضوية المكتب التنفيذى لشعبة المصورين

أعلنت نقابة الصحفيين عن أسماء المرشحين لعضوية المكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين، مضيفة أن الانتخابات تجرى وتجتمع الجمعية العمومية للشعبة يوم الخميس 23 يناير 2020 من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة لاختيار المكتب التنفيذى للشعبة (رئيس – نائب رئيس – 3 أعضاء)، تقدم طلبات الترشح بإدارة شئون المجلس بالدور الرابع بالنقابة.

نقابه الصحفيين

صور.. مستقبل وطن ينظم معرضا مخفضا لملابس الأطفال بالسويس ضمن "حياة كريمة"

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة السويس، اليوم الأحد، معرضًا مخفضًا لملابس الأطفال من سن 8 سنوات لـ15 سنة، بمركز شباب المدينة بالأربعين، بخصومات تصل إلى 70%، وذلك تحت رعاية المحاسب أحمد خشانه، أمين الحزب بالمحافظة.

مستقبل وطن