شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مستقبل وطن ينظم معرضا مخفضا لملابس الأطفال بالسويس ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة السويس، اليوم الأحد، معرضًا مخفضًا لملابس الأطفال من سن 8 سنوات لـ15 سنة، بمركز شباب المدينة بالأربعين، بخصومات تصل إلى 70%، وذلك تحت رعاية المحاسب أحمد خشانه، أمين الحزب بالمحافظة.

وحضر افتتاح المعرض أحمد خشانة، أمين حزب مستقبل وطن بالسويس، وأعضاء هيئة المكتب، وشهدت الفاعلية إقبالا كبيرا من الأهالى، معربين عن سعادتهم الكبيرة بتنظيم هذا المعرض، موضحين أن المنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة وفى متناول الجميع.

وأكد المحاسب أحمد خشانة الأمين العام للحزب، أن حزب مستقبل وطن يحرص دائما على تنظيم مثل هذه المعارض لأهالى السويس لتخفيف العبء عليهم وسد احتياجاتهم.

قافلة طبية شاملة مجانية بالوراق

كما نظم حزب مستقبل وطن، فى محافظة الجيزة، قافلة طبية شاملة جميع التخصصات بالمجان، فى منطقة الوراق، وذلك فى إطار المبادرات والفعاليات التى يقوم بها الحزب فى جميع المحافظات، وأيضا تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حياة كريمة لشعب عظيم، وتحت رعاية عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة.

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قامت أمانة قسم الوراق بحزب مستقبل وطن، برئاسة سيد طه، بالتعاون مع النائبة هيام حلاوة بتنظيم قافلة طبية للكشف وتقديم العلاج مجانى لأهالى الوراق، وقدمت القافلة الطبية بتقديم خدمة الكشف على قاع العين وتقديم خصم يصل إلى 60% على العمليات وتوفير نظارات بسعر مدعم بـ70جنيه بمنطقة كفر السلمانية بوراق العرب بمحيط دائرة قسم الوراق.

وقالت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، "إن الحزب يواصل تنظيم القوافل الطبية من أجل خدمة أهالينا على مستوى محافظة الجيزة، وجارى إعداد 15 قافلة أخرى بمناطق مختلفة وتم إجراء أكثر من 1000 عملية رمد لحالات غير قادرة".

وأضافت أمانة الحزب بالمحافظة، أن هذه القافلة تركت صدى ممتاز عند الأهالى بوجود حزب مستقبل وطن معهم على أرض الواقع دائما بجانبهم فى كل ما يخص المواطن البسيط حتى يتمكن من العيش حياه كريمة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.