شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف: تميم تكفل بنقل مرتزقة أردوغان إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن نظام أمير قطر تميم بن حمد، يواصل دعمه للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنشر الإرهاب في المنطقة، وتحدي العالم باستخدام الميليشيات المسلحة، كاشفا عن تمويل قطر لتنفيذ خطة نقل جيش من المقاتلين السوريين المرتزقة، عبر مطار غازي عنتاب، السبت، بالتزامن مع بدء فعاليات مؤتمر برلين للسلام.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن المخطط يهدف لمنع جهود السلام والتوحيد في البلاد، وتقويض دور المجتمع الدولي، لتهدئة الأوضاع في ليبيا، موضحا أن تميم بن حمد تكفل بتكاليف نقل مرتزقة أردوغان إلى ليبيا، لمساندة أردوغان الذي تمر بلاده بأزمة اقتصادية طاحنة.

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وأوضح موقع قطريليكس، أن المرصد السورى لحقوق الإنسان، أعلن أن طائرة خاصة حملت إرهابيين من غازى عنتاب بتركيا إلى اسطنبول ثم إلى ليبيا، وأشار المرصد فى بيان له، إلى أن تلك الطائرات تتوجه على شكل رحلات داخلية وهمية كى لا يتم تقديم أدلة عن الواصلين، لافتا إلى أن عدد الإرهابيين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، قد ارتفع إلى أكثر من 3600 من الإرهابيين.

ويواصل تنظيم الحمدين، لعب دوره فى إشاعة الفوضى فى دول الشرق الأوسط، ودعم وتمويل الإرهاب، لإسقاط الدول العربية، والاستيلاء على مقدراتها بمساعدة كل من تركيا وإيران، ووصف موقع ميدل إيست آى "middle east eye"، الإنجليزى دور تميم بن حمد، بوقوفه وانصياعه لسياسات نظام الملالى بأنه يجعل "قطر على صفيح ساخن"، واصفًا قطر بالدولة الصغيرة التى تحاول أن تلعب دورًا أكبر من حجمها، مؤكدا أن العلاقة بين قطر وإيران لم ينتفع بها الشعب، ولكن على النقيض تم امتصاص دمائه من أجل نيل رضا الملالي.