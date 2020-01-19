شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: الدولة العصرية الديمقراطية لا تتأتى إلا من خلال التنافس الحزبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحديث .. فند المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ما يثيره البعض من ضعف الحياة الحزبية في مصر، قائلًا: "هذا الكلام غير صحيح، فالديموقراطية الآن تعتبر من أسس ودعائم الدولة، وهذا ما يؤكده الرئيس السيسي لجعل مصر دولة عصرية حديثة".

وأكد أبو شقة ، في تصريحات صحفية ، أن الدولة بمفهومها العصري أو الديموقراطي لا تتأتى إلا من خلال أحزاب حزبية قوية من خلال التنافس الحزبي، لافتًا إلى أن المادة الخامسة من الدستور المصري تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة.

وأشار "أبو شقة" إلى أن الفترة الحالية تشهد نشاطا حزبيا وسياسيا مكثفا، مردفًا أنه كانت لديه دعوة في الفترة الحالية لتفعيل المادة الخامسة من الدستور بحيث نكن أمام تكتلات سياسية أو أمام ثلاثة أحزاب قوية.

من ناحية أخرى أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، والذى يعقد الآن، يؤكد على دور مصر المحوري في القضية الليبية، وقالت فى بيان، اليوم الأحد، إن أهداف المؤتمر تتوافق مع الرؤية المصرية لحل النزاع في ليبيا، وذلك بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الاقتتال الدائر في ليبيا منذ سنوات، والذي نتج عنه مقتل ونزوح مئات الآلاف.

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وشددت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، على ضرورة إطلاق عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة تفضي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وتشكيل حكومة موحدة تلبي آمال وطموحات الشعب الليبي.

وأشارت رمزى، إلى أن موقف مصر في الأزمة الليبية صحيح لأنه لا حل إلا الحل السياسي، ولابد من منع أي أطراف إقليمية أو دولية من التلاعب بأطراف النزاع في ليبيا لتحقيق مصالح سياسية لها على حساب حياة الشعب الليبي".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، إلى مدينة برلين الألمانية، للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، بإلاضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إنه يشعر بقلق كبير من وصول قوات سورية وأجنبية إلى طرابلس فى ليبيا، ويطالب بإنهاء ذلك فورا، حيث أضاف الرئيس الفرنسى فى تصريحات له نشرتها وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، مؤكدة أنها فى كلمة سيلقيها أمام مؤتمر برلين، إن على الأمم المتحدة التفاوض على بنود هدنة فى ليبيا دون أن يفرض أى من الجانبين شروطا مسبقة.

وكانت فعاليات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، انطلقت، بمشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، وذلك بهدف وضع حد للنزاع فى ليبيا، ويأتى انعقاد المؤتمر بعد 5 أيام من دعوة وجهتها ألمانيا بهدف دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المصالحة الداخلية بين طرفى النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية.