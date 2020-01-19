قراءة العداد بالهاتف المحمول.. "مياه القليوبية" تطلق تطبيقًا لخدمة العملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الأحد، إطلاق تطبيق للهواتف الذكية نسختي "الأيفون" و"الأندرويد"، لعملائها باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إن التطبيق يشتمل على العديد من المميزات والخدمات الإلكترونية التي تهدف لتحسين التواصل بين المواطنين والشركة.

وأضاف "مجاهد" في بيان له اليوم، أن من بين الخدمات التي يقدمها التطبيق، تسجيل قراءه العداد وتحديث البيانات والاستعلام عن الفاتورة وتسجيل الشكاوى".

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وأشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن الشركة أطلقت هذا التطبيق، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع التجاري، سواء قراءة عداد أو الاستعلام عن قيمة الفواتير، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل حساب عليه بالبيانات الشخصية للمواطن.

وأوضح أن التطبيق يتيح أيضًا للمواطن تحديث البيانات الخاصة به، لافتًا إلى أنه يجري تفعيل خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق، ليضمن حق الدولة في أن تحصل على مستحقاتها ويسدد المواطن استهلاكه الفعلي فقط.

ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا