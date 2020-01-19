بالصور- قافلة طبية ومساعدات عينية لأهالي قرية "بدخلو" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تحت إشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين عام الحزب بالمحافظة، قافلة طبية ومساعدات عينية للحالات الأولى بالرعاية في مركز الداخلة.

وأكد محمد علي عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، تنظيم القافلة الطبية لسكان قرية بدخلو بمركز الداخلة، بالتعاون مع الإدارة الصحية، في 5 تخصصات طبية، هي "أطفال، أنف وأذن وحنجرة، باطنة، نساء وتوليد، أسنان"، وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان.

أضاف "محمد"، أنه جرى توزيع وجبات غذائية، للأسر والحالات الفقيرة والأولى بالرعاية في قرية بدخلو، وذلك في إطار الدور المجتمعي والخدمي للحزب.