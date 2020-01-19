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مقتل 12 شخصًا وإصابة 46 آخرين في حادث مرورٍ بالجزائر

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قتل 12 شخصا وأصيب 46 آخرين في حادث تصادم حافلتين لنقل المسافرين، وقع صباح اليوم الأحد في بلدة سطيل الحدودية في الجزائر.

 

ونقل موقع "تلفزيون النهار" الجزائري عن الحماية المدنية الجزائرية أنه "تم حتى الآن تسجيل 12 وفاة و46 مصابا، بينهم 5 في حالة حرجة".

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وأوضح الموقع أن الحادث نجم عن "إصطدام حافلتين لنقل المسافرين".

 

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